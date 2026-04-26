La familia de Juan Jesús, detenido por el feminicidio de Edith Guadalupe, encabezó una protesta el sábado 25 de abril de 2026 en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Durante las movilizaciones, la familia de Juan Jesús denunció irregularidades en la investigación de la Fiscalía CDMX, institución a la que acusaron de:

Fabricación de carpetas

Cometer torturas y amenazas

Investigaciones a modo

Encarcelamientos injustos

Caso Edith Guadalupe: abogado denuncia que Juan Jesús fue golpeado al ser detenido (Tomada de video)

Familia de Juan Jesús asegura que es inocente en protesta en CDMX

Desde el 19 de abril, familiares y la defensa de Juan Jesús “N”, vigilante del lugar y único detenido, afirman que el joven ha recibido amenazas y presiones para que se declare culpable por el feminicidio de Edith Guadalupe.

Su abogado, Julián González, comentó que su cliente tiene golpes visibles, por lo que solicitó más tiempo para reunir pruebas, entre ellas un video que apuntaría a otro inquilino como sospechoso.

A fin de denunciar irregularidades en la detención de Juan Jesús, sus familiares bloquearon el cruce de la avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, con dirección al Zócalo.

En el lugar, los padres de Juan Jesús “N” sostuvieron que su hijo es inocente y que temen por su seguridad, al tiempo que exigieron que la Fiscalía CDMX deje de fabricar culpables.

Juan Jesús N, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe (Fiscalía CDMX)

Familia de Edith Guadalupe confía en culpabilidad de Juan Jesús

Previo a la movilización de la familia de Juan Jesús, familiares de Edith Guadalupe aceptaron que existen pruebas contra el detenido e incluso expresaron su confianza en la Fiscalía CDMX.

Aunque reconocieron que en el caso se cometieron omisiones, señalaron que la investigación avanza con apego a la ley y exigieron que no se utilice el nombre de Edith Guadalupe en protestas.