A través de un pequeño video en redes sociales, el Ministro Hirota de la Embajada de Japón le dio un reconocimiento al doblaje mexicano de Dragon Ball y Sailor Moon.

En el material se puede ver al Ministro Hirota de la Embajada de Japón, al lado de tres actores y actrices de doblaje que participaron el Dragon Ball y Sailor Moon.

Embajada de Japón agradece al doblaje mexicano de Dragon Ball y Sailor Moon por hacer popular el anime

En su mensaje, el Ministro Hirota de la Embajada de Japón mencionó que el doblaje mexicano de Dragon Ball y Sailor Moon ayudo a hacer popular el anime.

Así podemos ver al Ministro Hirota de la Embajada de Japón al lado de Paty Acevedo, voz de Sailor Moon; Gerardo Reyero, voz de Freezer; y Lalo Garza, voz de Krillin.

Quienes hacen una pequeña interpretación de sus personajes de Dragon Ball y Sailor Moon, para alegría del mismo Ministro quien les da un aplauso.

Hay que señalar que para muchos, Sailor Moon y Dragon Ball son sus series favoritas, siendo acertado que en gran parte fue gracias al doblaje.

El cual se sigue alabando hasta el día de hoy, por eso siempre se pide que regresen las “voces originales” en los nuevos proyectos.

Reconocimiento de la Embajada de Japón al doblaje mexicano de Dragon Ball y Sailor Moon llega en polémica de IA

Lo interesante de este reconocimiento de la Embajada de Japón al doblaje mexicano de Dragon Ball y Sailor Moon, es que se da durante la polémica con la IA.

En tiempos recientes actores de Dragon Ball y Sailor Moon, así como otros talentos del doblaje mexicano, han alzado la voz en contra de la IA.

Pues señalan que esta se roba sus voces, para ser usadas en diferentes proyectos, sin que los actores reciban el pago correspondiente.

Debido a esto, se aprobó una ley reciente que protege a los actores y actrices de doblaje en México, la cual ha sido celebrada por el gremio.