Durante su gira por Monclova, en el estado de Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que haya justicia en favor de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA).

“Ya se hizo una subasta, ¿qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, queremos dos condiciones. La primera, justicia para los trabajadores de AHMSA" Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno solicitó a la jueza del caso la reactivación de AHMSA, luego de que se realizó la subasta de la empresa ante la declaratoria de quiebra.

En ese sentido, la presidenta hizo un llamado a la justicia para los trabajadores de AHMSA y que sean liquidados conforme a la ley, para que reciban sus pagos antes que cualquier acreedor.

Claudia Sheinbaum adelanta que se buscará reactivar AHMSA

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, ante el proceso de subasta, su gobierno pedirá la reactivación de AHMSA, lo que implicará retomar la economía de esta actividad que quedó pausada tras el cierre de Altos Hornos.

“Esperamos que en estas semanas, lo saben los trabajadores, sus representantes, está por definirse y vamos a estar muy de cerca porque tiene que haber justicia en este caso”. Claudia Sheinbaum

Frente a decenas de asistentes de AHMSA, Claudia Sheinbaum recordó que lo ocurrido con Altos Hornos de México fue consecuencia de las empresas privatizadas por, según dijo, el periodo neoliberal.

“Era una empresa productiva que daba mucho al país, pero esta visión de privatizar todo, de que lo público no era bueno, que solo lo privado, con mucha corrupción privatizó a AHMSA”, dijo.

Además, señaló que en la privatización de AHMSA hubo no solamente corrupción, sino que en algunos casos se causó la quiebra de empresas por la corrupción de los gobiernos neoliberales.

¿Por qué quebró AHMSA?

Desde 2022 la compañía AHMSA dejó de pagar salarios completos y comenzó a frenar operaciones en su planta de Monclova, Coahuila, afectando así a cientos de trabajadores.

Analistas señalan que AHMSA quebró por una combinación de mala administración, endeudamiento excesivo, escándalos de corrupción y problemas financieros acumulados.