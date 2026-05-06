Anayeli Muñoz confrontó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y le pide reconocer los abusos durante la Conquista.

A través de un video, la diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, increpó a Isabel Díaz Ayuso por su visión sobre la civilización y el uso ortográfico incorrecto del nombre de México.

“En repetidas ocasiones ha dicho que España tuvo que venir a ‘civilizarnos’. Le falta el respeto a nuestra cultura, a nuestro país y a nuestra democracia” Anayeli Muñoz

Anayeli Muñoz confronta a Isabel Díaz Ayuso durante su visita a México

En su cuenta de Instagram, Anayeli Muñoz compartió el video del momento en el que confrontó a Isabel Díaz Ayuso en el aeropuerto de Aguascalientes.

La legisladora mexicana cuestionó los comentarios de la política española sobre la conquista, argumentando que sus palabras menosprecian la cultura y la democracia local.

“No estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. Yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto. A usted la invitaron, pero usted ha realizado unas expresiones contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo” Anayeli Muñoz

Recordó que en repetidas ocasiones Isabel Díaz Ayuso ha dicho que España tuvo que venir a “civilizarnos”, algo que considera es una falta de respeto a nuestra cultura, a nuestro país y a nuestra democracia.

Anayeli Muñoz consideró que es importante reconocer los abusos que hubo durante la Colonia.

Destacó que también le expresó que México se escribe con “x” y no con “j”.

Anayeli Muñoz criticó el reconocimiento que el Partido Acción Nacional pretendía otorgar a Isabel Díaz, calificándolo como una falta de respeto ante la historia del país.

“Qué vergüenza que en Aguascalientes premien a quien menosprecia a nuestra gente” Anayeli Muñoz

Isabel Díaz Ayuso negó que haya ofendido a México luego de la confrontación de Anayeli Muñoz

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso negó que haya ofendido a México y que se haya expresado mal del país.

“¿Pero les he insultado? ¿Les he ofendido? ¿He dicho ‘maldigo México’, ‘malo México’?” Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso defendió sus posturas negando haber proferido insultos y reivindicando el legado del mestizaje y la evangelización.

Ante las críticas de Anayeli Muñoz, Isabel Díaz Ayuso se mostró tranquila, sin embargo siguió defendiendo su postura.

Este incidente refleja la tensión diplomática y el rechazo de diversos sectores sociales frente a la narrativa histórica de la funcionaria Isabel Díaz Ayuso.

En conferencia de prensa el lunes 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso se refirió a “las supuestas conquistas” y pidió “dejar de comprar la visión siempre acomplejada del choque y el enfrentamiento, para estar unos y otros divididos con las gafas del pasado”.