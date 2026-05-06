“No vamos a renegar de todo lo que hizo España”, dijo Isabel Díaz Ayuso a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita a México.

“Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión, la libertad, la vida… no pretendemos ni vamos a intentar dar una lección de historia nadie, ni renegar de todo lo que hizo España…” Claudia Sheinbaum

La declaraciones se dieron desde Aguascalientes en la visita que han calificado de provocadora por parte de Isabel Díaz Ayuso quien ha insistido en mantener su mensaje de respaldo a Hernán Cortés, el mestizaje y que España vino a civilizarnos.

Ante la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quienes reivindican a la conquista y a Hernán Cortés junto con sus atrocidades están destinados a la derrota.

Ayuso se reunirá con Maru Campos y otros gobernadores del PAN

Isabel Díaz Ayuso, tras pasar por CDMX, acudió a Aguascalientes donde dio sus más recientes declaraciones.

En esa entidad, además de recibir la Medalla de la Libertad por el Congreso de Aguascalientes este 6 de mayo y se reunirá con los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) de los estados de:

Ayuso niega ofender a México; diputada de MC la encara

Isabel Díaz Ayuso dijo que no ha ofendido los mexicanos, ello al ser cuestionada pro la diputada federal Anayeli Muñoz por reivindicar la conquista.

Anayeli Muñoz, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC) por Aguascalientes, la encontró en el mismo vuelo en el que acudió a esa entidad como parte de su gira de 10 días por México.

Ahí le dijo que además de reivindicar la conquista una forma de ofender a los mexicanos es escribir México con J.

Alsea promete a Ayuso nuevas inversiones

Alsea, la empresa mexicana que opera marcas como Staburcks, VIPs, Domino’s Pizza y otras en España, anunció nuevas inversiones que significan la apertura de 78 nuevos establecimientos por un equivalente de 77 millones de euros en Madrid.