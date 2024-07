El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Anabel Hernández revelar sus fuentes sobre el caso Ayotzinapa y el Cártel de Sinaloa, ya que la periodista lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico sin presentar pruebas hasta el momento.

Durante su conferencia mañanera de hoy 19 de julio, López Obrador reveló una carta que le envió Tim Golden, periodista estadounidense de ProPublica que también lo acusó de haber recibido un financiamiento de 2 millones de dólares de parte del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, “la investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes”, dice el reportaje de Tim Golden, quien además no fue concluyente en su trabajo pues, en lugar de afirmar, tituló su reportaje con la siguiente pregunta:

AMLO reveló una carta del periodista Tim Golden, quien reconoció en el texto, presentado en la conferencia mañanera de hoy 19 de julio, que no cuenta con pruebas para vincular al presidente con el Cártel de Sinaloa.

“Estimado Jesús. Estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador”, leyó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República en el actual sexenio.

Tras leer este párrago, Ramírez Cuevas hizo énfasis en el reconocimiento de Tim Golden, quien aceptó no contar con pruebas de lo que escribió para ProPublica:

“Nos da 12 horas (para contestar) y él se tardó 6 meses”, dijo el presidente por un emplazamiento del periodista, quien solicitó una respuesta por su carta; “ya se parece al Poder Judicial”.

El Gobierno de AMLO también emplazó a Tim Golden para responder por su trabajo para ProPublica; el vocero de la Presidencia cuestionó el valor periodístico o la intención de haber hecho una publicación sin pruebas.

“Afirmas que en “los documentos y entrevistas” que publicas, “los agentes (de la DEA) nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el Cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral”. Me pregunto, si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen ¿Cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo?”

“El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder una serie de preguntas sobre tu trabajo ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son los preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta:

AMLO también emplazó a Anabel Hernández para responder por un libro con el que lo acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa; el presidente señaló a la DEA como la fuente de los periodistas que lo acusaron de esto; “¿tienen la doble chaqueta de periodista y agente?”, preguntó.

En ese sentido, lanzó los siguientes cuestionamientos hacia la periodista:

¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses obedecen? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Con quién trabajan? ¿Tienen al mismo tiempo la doble chaqueta de periodista y de agente? Es muy interesante el tema, porque no es cualquier cosa, es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México. No es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial y al presidente de México se le debe de respetar”

AMLO