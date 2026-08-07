Ana Francisca Vega es una reconocida periodista y conductora mexicana con amplia trayectoria en televisión, radio y medios impresos.

Especialista en análisis político, noticias internacionales y tecnología, ha trabajado en cadenas como Televisa, MVS, W Radio y Radio Fórmula, además de colaborar en medios como Animal Político, El Universal y publicaciones internacionales como Time y The Washington Post.

Con formación académica en el CIDE y la Universidad de Oxford, también es autora de los libros Mexicanos como yo y Twitter y cambio político en México.

Ana Francisca Vega (@anafranciscavegaoficial / Instagram )

¿Quién es Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana?

Ana Francisca Vega es una destacada periodista, comunicadora y conductora mexicana de televisión, radio y medios impresos.

Es reconocida por su trayectoria en el periodismo de análisis político, noticias internacionales y tecnología, posicionándose como una de las voces informativas más influyentes de la televisión mexicana en cadenas como Televisa (Foro TV) y MVS; además de W Radio, Radio Fórmula, Animal Político y El Universal.

También es autora de los libros Mexicanos como yo y Twitter y cambio político en México.

Ana Francisca Vega (@anafranciscavegaoficial / Instagram )

¿Qué edad tiene Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana?

Ana Francisca Vega nació el 26 de julio de 1974 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

¿Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana tiene pareja?

Ana Francisca Vega mantiene su vida privada lejos del ojo público y no ha revelado públicamente si tiene pareja, esposo o novio.

No existe información confirmada sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana?

Al haber nacido el 26 de julio, Ana Francisca Vega pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana tiene hijos?

Hasta el momento, no hay información pública confirmada de que Ana Francisca Vega tenga hijos. La periodista ha optado por mantener en reserva los aspectos personales de su vida.

Ana Francisca Vega (@anafranciscavegaoficial / Instagram )

¿Qué estudió Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana?

Ana Francisca Vega cuenta con una sólida formación académica internacional:

Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Maestría: Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford (University of Oxford), en el Reino Unido.

Ana Francisca Vega (@anafranciscavegaoficial / Instagram )

¿En qué trabajó Ana Francisca Vega, conductora de televisión mexicana?

Antes de consolidarse como conductora de radio y televisión, trabajó en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Desde los 19 años tuvo una columna de opinión en Milenio y, posteriormente, desarrolló una amplia trayectoria en medios de comunicación como:

Conductora Así las Cosas y Hoy por Hoy en W Radio

Colaboradora en Atando Cabo Radio Fórmula

Fractal y co-conductora de Despierta con Loret Foro TV

Televisa

MVS Radio

Subdirectora de Animal Político

Subdirectora del periódico El Centro

Columnista en El Universal

Milenio

El Economista

Editora de la sección internacional de Excélsior

Además de colaborar en publicaciones internacionales como Time y The Washington Post.