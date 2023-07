El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Va por México quiere ganar las elecciones 2024 para recuperar sus fueros, pero Xóchitl Gálvez fue una decisión equivocada como supuesta candidata presidencial.

AMLO aseguró en la conferencia mañanera del 7 de julio que Xóchitl Gálvez “sólo ha ganado una elección”, cuando fue delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, dijo que él no “destapó” a la aspirante de Va por México a coordinar el Frente Amplio de la oposición, sino que “informó” lo que la Mafia del Poder ya decidió.

“Como me voy a quedar callado, como no le voy a decir a la gente que la señora Xóchitl Gálvez es la representante de Salinas o de Fox o de Diego o de Claudio X. González…tengo la obligación de hacerlo y ya que cada quien decida pero que no los engañen”

AMLO