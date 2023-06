El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las corcholatas rumbo a las elecciones 2024 que no sean oportunistas en el evento del Zócalo programado para el 1 de julio.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 22 de junio, AMLO manifestó que espera que no no vayan los simpatizantes de las corcholatas a echar porras y mucho menos a ofender a sus contrincantes.

AMLO insistió en que todos están invitados y que la asistencia es voluntaria, pero sin politiquería.

Gerardo Fernández Noroña no declinará por Claudia Sheinbaum, pero balconea al PT por no darle dinero

“Están invitados todos, nadamás la única cosa es que no haya politiquería ahora que está el proceso de las encuestas, que no vayan a ir ahí a echar porras, a aplaudir más, o lo peor, a ofender a otros. No. No. Es la conmemoración del triunfo por la transformación de México, eso esta por encima de cualquier interés personal por legitimo que sea. Todos están invitados, nadamás que no puede actuarse de manera oportunista, querer sacar raja, esas cosas pues que no tienen nada que ver con un movimiento de transformación”

AMLO