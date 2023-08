El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una indirecta a las corcholatas de Morena por las encuestas del proceso interno.

Desde la conferencia mañanera del 21 de agosto, AMLO recordó que un aspirante a candidato de Morena comenzó a atacar al partido por no ganar una encuesta.

Las corcholatas de Morena se encuentran en la recta final previo a la realización de la encuesta rumbo a las elecciones 2024.

De acuerdo con los lineamientos del proceso interno, el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación se elegirá a través de una encuesta donde la pregunta más importante tendrá un valor del 75%.

Cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) está regulando este proceso interno, así como el del Frente Amplio por México.

El presidente AMLO lanzó una indirecta para los aspirantes a candidatos de Morena y aseveró que éstos sólo se eligen por encuesta.

En medio de la crítica al reportaje de Reuters sobre remesas que se realizó, de acuerdo con el presidente, con información de la agencia “Signos Vitales”, empresa de María Amparo Casar, lanzó la indirecta.

AMLO compartió que Enrique Cárdenas, Presidente de “Signos Vitales”, quiso ser candidato por Morena para el gobierno de Puebla en 2019.

Asimismo, resaltó que compitió porque “nos lo recomendaron” mucho con la condición clara de aceptar el resultado de una encuesta en Puebla, donde ganó Miguel Barbosa.

Tras perder la candidatura al gobierno de Puebla, Cárdenas comenzó a atacar a Morena “sin recato alguno”.

Asimismo, resaltó que estos ataques que comenzaron desde el aspirante fueron inspirados sólo “porque no ganó”.

“A este sí lo conozco porque quiso ser candidato nuestro…Era de la Fundación Espinoza Iglesias cuando el finado Babosa y entonces la condición era que había que medirse en una encuesta. Si ganaba pues él era el candidato…Pero perdió, no ganó en Puebla la encuesta. Y a partir de que no ganó empezó a atacarnos pero sin recato alguno y todo porque no ganó”

AMLO