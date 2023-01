El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bateó la oferta de los abogados de Emilio Lozoya para un acuerdo reparatorio del caso Agronitrogenados, ya que consideró la cantidad ofrecida como “muy poquito”.

Así lo declaró el presidente en su conferencia mañanera de este miércoles 4 de enero al ser cuestionado de este tema, así como del aplazamiento de la audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De la reparación del daño propuesta por el equipo legal de Emilio Lozoya, exponen una cantidad de hasta 3.4 millones de dólares, lo que AMLO señaló que era muy poco dinero.

“Es muy poquito (risas) eso lo ve el Ministerio Público, pero no es esa cantidad. Aquí no se puede asegurar de cuánto fue el daño pero sí hay peritajes y hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de 3 millones… no es”

AMLO