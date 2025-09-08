El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno presumió en sus redes sociales la reunión “muy significativa” que mantuvo con la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

La reunión entre Alito Moreno y Dina Boluarte se celebró mientras una comisión del Congreso de Perú aprobó que Claudia Sheinbaum fuera declarada persona non grata.

Perú propone declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata (Congreso de Perú vía X)

No obstante, la reunión con Dina Boluarte, como lo expresó la presidencia de Perú, tuvo como motivo las elecciones 2026 que se llevarán a cabo en dicho país.

En las elecciones 2026 de Perú se espera la participación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que es dirigida por Alito Moreno.

Alito Moreno se reunió con Dina Boluarte, presidenta de Perú y así lo presumió en redes

Mediante sus redes sociales, Alito Moreno presumió que mantuvo un encuentro “muy significativo” con Dina Boluarte, presidenta de Perú, en la cual hablaron sobre democracia y seguridad de la región.

Alito Moreno compartió el video de la reunión con Dina Boluarte así como varias fotografías del encuentro que habría tenido lugar en Perú, junto con otros integrantes de la Copppal.

Asimismo, Alito Moreno aseguró en su mensaje que seguirá trabajando con Dina Boluarte para avanzar en el desarrollo de México y Perú, para construir un futuro mejor para América Latina a través del diálogo y la cooperación.

Por lo que finalizó su mensaje resaltando el fortalecimiento de relaciones entre México y Perú, para consolidar la unión de ambos pueblos hermanos sin barreras ideológicas ni partidistas.

La reunión de Alito Moreno con Dina Boluarte se da pese a que Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México debido al apoyo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Pedro Castillo.

Aunque México decidió no hacer lo mismo con Perú pese a nombrar al entonces Ejecutivo como persona non grata y el aumento de las tensiones con el asilo de la familia de Pedro Castillo, la relación no ha cambiado.

Alito Moreno se reunió con Dina Boluarte, presidenta de Perú (Alejandro Moreno vía X)

Dina Boluarte asegura democracia en elecciones de Perú tras reunión con Alito Moreno

La presidencia de Perú también se pronunció a nombre de Dina Boluarte tras reunión con Alito Moreno y contrario al dirigente del PRI, no mencionó la unión entre México y Perú como presumió el mexicano.

En su mensaje de redes sociales la presidencia de Perú sólo aseguró que la reunión con la Copppal destacó el compromiso de Dina Boluarte con las elecciones del próximo año, 2026, en las cuales respetará el voto ciudadano .

De acuerdo con lo mencionado, el gobierno de Perú garantizará las elecciones democráticas, libres y justas, que fomenten la institucionalidad, transparencia y desarrollo del país.

La aseveración se da después de que en 2023 Dina Boluarte se negara a adelantar las elecciones en Perú, con la afirmación de que concluiría con su mandato hasta 2026, el cual comenzó tras la detención de Pedro Castillo en 2022.

Esto pese a que quien fue la vicepresidenta de Pedro Castillo afirmara que estaba abierta la posibilidad de adelantar las elecciones a 2024, lo cual descartó con el respaldo del congreso de Perú.