Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, propuso crear un Frente Nacional Opositor con Movimiento Ciudadano (MC) y PAN, pese al anuncio de Jorge Romero sobre la ruptura de alianzas.

Durante su discurso en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alito Moreno hizo un llamado a la oposición a crear las condiciones políticas para que se den coaliciones para las próximas elecciones.

Ruptura en PAN-PRI: Jorge Romero desestima reclamo de Alito Moreno y asegura que “la decisión de ir solos está tomada” (Michelle Rojas)

Alito Moreno llama a PAN y MC a hacer alianza para construir un Frente Nacional Opositor

Alito Moreno aseguró que el PRI está preparado para contender en las próximas elecciones como “una fuerza política fuerte, independiente y muy competitiva”, pero no descartó buscar alianzas con PAN y MC.

El dirigente del PRI dijo que se podrían crear alianzas con PAN y MC si existen las condiciones políticas y la voluntad en los partidos de oposición, aunque el blanquiazul ya ha expresado su postura del tema.

“No descartamos que, si la coyuntura y la voluntad de las fuerzas políticas que se dicen de oposición están dispuestos a construir, a dialogar y a sumar en un proyecto de unidad, podremos construir la coalición político-ciudadana partidista más importante de la historia del México moderno”. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

Asimismo, Alito Moreno resaltó que construir un Frente Nacional Opositor es priorizar el bienestar de la ciudadanía por encima de los partidos, por lo que la alianza sería “una herramienta para ganar y servir a México”.