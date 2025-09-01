Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presume agresión a Gerardo Fernández Noroña con Carlos Alazraki en su programa de Youtube Atypical te ve.

Este lunes 1 de septiembre en una emisión más de Atypical te ve, programa de Carlos Alazraki, Alito Moreno contó como fue su pelea con Gerardo Fernández Noroña con quién se enfrentó físicamente al finalizar la última sesión de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores.

Incluso detalló cómo golpeó al entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; te contamos qué dijo.

Alito Moreno presume agresión a Gerardo Fernández Noroña con Carlos Alazraki: “Dos cachetadas y un empujón, salió corriendo”

Alito Moreno fue invitado al programa de programa de Carlos Alazraki, donde contó como agredió físicamente al senador Gerardo Fernández Noroña.

Al contar cómo ocurrió la agresión el presidente nacional del PRI, dijo que con “dos cachetadas y un empujón, salió corriendo” Gerardo Fernández Noroña.

“Oye Noroña, con dos cachetadas y un empujón, salió corriendo. Oigan háganme ustedes el favor” Alito Moreno, presidente del PRI

Asimismo quiso minimizar “las cachetadas” que dio en la Cámara de Senadores a Gerardo Fernández Noroña y sostuvo que el problema sería ver los niveles de polarización que hay en México y las notas periodística a nivel internacional que hablaban de su pelea con el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Tampoco mostró arrepentimiento por haber llegado a los golpes con Gerardo Fernández Noroña, quién se limitó a tratar de irse de la sesión cuando comenzó a ser agredido.

Alito justificó su agresión debido a que sostiene que estuvo aguantando 7 años de amenazas y persecuciones.

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña, dijo después de su agresión que iba a denunciar por lesiones a Alito Moreno, a quién ya denunció cuando llegó personal del ministerio público al Senado.

Alito Moreno presume agresión a Gerardo Fernández Noroña con Carlos Alazraki: “vamos a ser un dolor de muela”

También en otras de las declaraciones de Alito Moreno al participar en el programa de Carlos Alazraki sostuvo que como oposición van a ser un “dolor de muela”.

Además recordó que estará de gira internacional para denunciar las presuntas irregularidades que existen en México y sostuvo las dificultades que enfrentan los empresarios para enfrentarse al “régimen”.