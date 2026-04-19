La doctora Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo.

El concierto de Andrea Bocelli se ha convirtió en uno de los shows más esperados en CDMX, lo cual fue mencionado por Beatriz Gutiérrez Müller, quien no quiso perdérselo.

Así fue la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo

Hoy sábado 18 de abril, Beatriz Gutiérrez Müller fue vista en el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino.

En declaración para algunos medios, Beatriz Gutiérrez Müller hizo un llamado a disfrutar del concierto de Andrea Bocelli.

Al ser cuestionada sobre si venía por Andrea Bocelli o Los Ángeles Azules, invitados del tenor italiano, Beatriz Gutiérrez Müller bromeó y sacó sus pasos de baile.

🔴🎶 BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER LLEGA AL ZÓCALO PARA CONCIERTO DE BOCELLI



La doctora Beatriz Gutiérrez Müller arribó al Zócalo capitalino, donde el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto esta noche. pic.twitter.com/d97cGgKpJK — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 19, 2026

De igual forma, a Beatriz Gutiérrez Müller le preguntaron cuál canción de Andrea Bocelli y de Los Ángeles Azules quería escuchar en vivo.

Ante ello, Gutiérrez Müller fue clara. De Andrea Bocelli “la que sea, canta precioso, la verdad”, afirmó.

Mientras que, de Los Ángeles Azules, Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que le gustaría escuchar el tema “Cómo te voy a olvidar”.

La presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México ha generado grandes expectativas.

Por ello, se han dado cita figuras como Beatriz Gutiérrez Müller en la Zócalo capitalino.

El evento forma parte de la gira Romanza - 30th Anniversary World Tour de Andrea Bocelli.

La gira de Bocelli celebra el icónico disco homónimo que lanzó al tenor italiano al estrellato de la música hace tres décadas.