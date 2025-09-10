El Senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, afirmó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, no volverá a México.

Según señaló el legislador morenista, Alito Moreno habría solicitado asilo político en Estados Unidos y Perú , derivado de las acusaciones en su contra.

Y es que Félix Salgado Macedonio recordó los señalamientos que realiza la Fiscalía de Campeche en contra del legislador del PRI, dejando entrever que existen motivos de peso como para que este no vuelva a México.

Félix Salgado Macedonio afirma que Alito Moreno no volverá a México

Cuestionado por la ausencia de Alejandro “Alito” Moreno en el Senado, Félix Salgado Macedonio afirmó a la prensa que existe la posibilidad de que el priista no vuelva en un tiempo a México.

Tras revelarse que Alito Moreno visitó Estados Unidos y Perú, el senador de Morena afirmó tener conocimiento de que durante dichas visitas el dirigente del PRI “solicitó asilo político”.

Al respecto, Félix Salgado Macedonio ironizó señalando que a Alito Moreno le “habían salido alitas”, acusando que visitó Perú, país del que dijo tiene a una “presidenta impostora”.

Según aseguró el legislador morenista, el motivo de la salida de México por parte de Alejandro “Alito” Moreno es porque existen órdenes de aprehensión en su contra, presentadas por la Fiscalía de Campeche.

Fue así que Félix Salgado Macedonio dejó entrever la posibilidad de que nuevamente el priista se presente en el Senado, o de que se quede en Estados Unidos o Perú como “refugiado”.

“A ‘Alito’ Moreno le salieron alitas, dicen que ya se fue a Perú, allá donde está una presidenta impostora y que ya no va a venir porque tiene cinco órdenes de aprehensión. Vamos a ver qué dice ‘Alito’, a ver si viene”. Félix Salgado Macedonio

Y es que Félix Salgado Macedonio señaló que en Estados Unidos le “habrían negado” la petición de asilo político al priista, pues esto generaría un conflicto diplomático con México.

Por el contrario, insistió en que le habrían sugerido ir a un país “sin relaciones diplomáticas con México”, motivo por el cual aseguró eligió a Perú como destino.