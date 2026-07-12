Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que “México no está bajo el asedio de Estados Unidos”.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Alito Moreno cuestionó las versiones de la dirigencia de Morena sobre la actual relación de nuestro país con Estados Unidos.

“La dirigente nacional de MORENA miente. México no está bajo asedio de los Estados Unidos”. Alito Moreno

Alito Moreno se lanza contra Morena y rechaza asedio de Estados Unidos

En un posicionamiento oficial, Alito Moreno afirmó que “México no está bajo el asedio de Estados Unidos”, desestimando presuntas alertas sobre una supuesta agresión extranjera.

Para el dirigente del PRI, la narrativa de Morena solo busca fabricar un enemigo para ocultar presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Alito Moreno sostuvo que el discurso de soberanía es un pretexto para evitar la cooperación internacional y el acceso a expedientes que documenten flujos de dinero ilícito en las campañas electorales.

El priista afirmó que rechazar la ayuda externa solo busca garantizar que las complicidades políticas permanezcan ocultas al escrutinio público y la justicia.

Alito señaló que el oficialismo prepara a su militancia para desacreditar futuras investigaciones de medios extranjeros que expondrán nexos directos con el narcotráfico.

“Estos ratas, cínicos y corruptos de MORENA no están defendiendo la soberanía. Están preparando a su militancia para rechazar las investigaciones, las revelaciones de medios internacionales y las acciones que vienen desde Estados Unidos contra quienes tengan vínculos con los cárteles del crimen organizado”. Alito Moreno

Por ello, insistió en que las pesquisas no afectan a la nación, sino a individuos específicos que pactaron con el crimen para obtener poder y recursos.

Ante este panorama, Alito demandó que Morena sea investigado internacionalmente y calificado como una organización de carácter terrorista.

Aseguró que la caída de estas estructuras políticas es inminente conforme salgan a la luz pública las evidencias de sus pactos.

Alito concluyó que las próximas revelaciones marcarán el colapso de lo que definió como un refugio institucional para la ilegalidad.