Claudia Sheinbaum reveló que podría tratar directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el caso de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente pero lo podemos hacer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 10 de julio de 2026, la presidenta de México explicó que, por ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene comunicación con el Departamento de Justicia estadounidense sobre el tema.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no descartó escalar la discusión a nivel presidencial, en una eventual conversación directa con Donald Trump, ante la relevancia diplomática del caso.

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