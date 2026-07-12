Un accidente en la autopista Guadalajara-Tepic dejó un saldo de alrededor de 20 muertos a la altura del municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, este domingo 12 de julio.

El accidente habría sido provocado por un tractocamión que embistió a un grupo de trabajadores que hacían labores de mantenimiento sobre la autopista.

El saldo es de alrededor de 18 personas muertas, alrededor de 10 personas lesionadas y siete vehículos incendiados, además de dos tractocamiones quemados.

Detienen a conductor de tractocamión que generó accidente en autopista Guadalajara-Tepic

El conductor responsable fue detenido por las autoridades en el mismo sitio donde se vieron altas columnas de humo.

Al lugar del accidente, ubicado a alrededor de dos kilómetros de la caseta Plan de Barrancas, llegaron elementos de la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y personal de empresas privadas de seguros.

Accidente en autopista Guadalajara-Tepic sigue actualizando cifras

Se espera que las cifras puedan actualizarse al paso de la tarde debido a las dimensiones del accidente en la autopista Guadalajara-Tepic.

Se sabe que al momento, entre los muertos hay al menos dos menores de edad.

Los hospitalizados se cifran en alrededor de 10, quienes han sido llevados a distintos hospitales de la zona.