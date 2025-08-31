Alejandro “Alito” Moreno dio a conocer que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no acudirá a la toma de protesta de los 881 jueces federales, programada para el lunes 1 de septiembre de 2025.

“Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó que la reforma al Poder Judicial fue promovida para entregar el control de poderes a Morena, situación la cual dijo no legitimará su partido.

La toma de protesta de 881 jueces federales está programada para celebrarse el lunes 1 de septiembre de 2025, en una ceremonia solemne en la Cámara de Senadores.

PRI y Alito Moreno boicotean toma de protesta de 881 jueces federales

En un mensaje difundido en sus rede sociales, Alejandro “Alito” Moreno reveló que el PRI no asistirá a la toma de protesta de los 881 jueces federales que integrarán al nuevo Poder Judicial.

“Alito” Moreno manifestó que este boicot es un acto de “congruencia política”, pues insistió en que el PRI no legitimará la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

El dirigente tricolor acusó que este acto confirma “el secuestro del Poder Judicial” por parte de Morena, pues señaló que no se trató de una reforma convencional, sino de una "intervención autoritaria" con la finalidad de destruir el equilibrio entre poderes.

Alejandro “Alito” Moreno aseguró que los cambios al Poder Judicial tuvieron la finalidad de convertir este poder en un “brazo ejecutor de Morena”, pues fue desmantelado para que estuviera al servicio de sus intereses.

“El Grupo Parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa, no seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del poder judicial”. Alejandro “Alito” Moreno

El senador priista insistió en que su partido no va a normalizar la destrucción del Poder Judicial, toda vez que aseguró su labor es defender a las instituciones y la independencia de los poderes.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Alejandro Moreno vía X)

PRI y Alito Moreno acusan a Morena de tomar al Poder Judicial; defenderán a México con su vida, asegura

Alejandro “Alito” Moreno acusó que Morena “robó” y tomó el control del Poder Judicial, además de que lo “despojó” de su independencia.

Al respecto de la presentación de los nuevos integrantes del Poder Judicial, aseguró que dicho evento solo es su instalación de un aparato “al servicio del régimen”.

Según “Alito” Moreno, Morena utilizará al nuevo Poder Judicial para “perseguir e intimidar” a los ciudadanos, lastimando sus derechos y libertades.

“No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Morena convirtió el Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno. Lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses. Se robaron al Poder Judicial, lo despojaron de su independencia. Lo instalan como un aparato al servicio del régimen”. Alejandro “Alito” Moreno

El dirigente del PRI aseguró que su partido ha defendido siempre la independencia de poderes, motivo por el cual insistió en su rechazo al nuevo Poder Judicial.

Alejandro “Alito” Moreno manifestó que el PRI continuará defendiendo a México, incluso si tiene que hacerlo “con la vida”.

Y es que según el senador priista, de ahora en adelante Morena utilizará la justicia como “un arma contra los opositores”, dejando indefenso al pueblo de México.