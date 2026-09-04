El expresidente Vicente Fox y el diputado local en el congreso de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvieron un encuentro con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Sobre la reunión que se celebró en la sede nacional del PRI, Alejandro Moreno explicó que llevó a cabo con el fin de sostener una conversación sobre la actualidad política de México.

Cabe destacar rumbo a las elecciones 2027, el dirigente nacional tricolor ha expresado su intención a favor de que se conforme una gran alianza opositora para hacer frente a Morena.

Alejandro Moreno sostuvo reunión con Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks en el PRI

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvo un encuentro con diversos integrantes de la organización política Alma de México.

Como parte de la reunión que se celebró en la sede nacional del PRI este viernes 4 de septiembre de 2026, participó el presidente de dicha organización, Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hicks y otros perfiles:

José Luis Salas Cacho

Rodolfo Elizondo

José Espina

Víctor Guerrero Chávez

Juan Hernández

Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks durante reunión en el PRI (@alitomorenoc/X)

Sobre el encuentro, Alejandro Moreno sostuvo que sirvió para analizar la “situación política del país”, así como los desafíos de la democracia y la responsabilidad que tiene en sus espaldas la oposición.

Tras indicar que es su deber defender las instituciones, las libertades y los contrapesos, reconoció a Vicente Fox como un “demócrata que ha participado durante décadas en la vida pública de México”.

Incluso, aseveró que durante la reunión pudo coincidir con el expresidente en temas como el de la importancia del diálogo, la participación ciudadana y la construcción de una oposición firme.

Alejandro Moreno insiste en necesidad de conformar alianza opositora en 2027

Rumbo a las elecciones 2027, Alejandro Moreno ha señalado que la contienda se trata de una gran oportunidad para la oposición en el objetivo de desplazar a Morena y sus aliados.

Por lo anterior, el dirigente del PRI ha declarado que la única manera de arrebatarle al oficialismo la mayoría del Congreso y varias gubernaturas, es confirmar una gran alianza opositora.

En torno al punto, Alejandro Moreno insistió tras la reunión con Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks, en la necesidad de conformar un boquete opositor fuerte y abierto a sumar voluntades.

“Estamos dispuestos a dialogar, construir acuerdos y hacer todo lo que nos corresponda para encontrar coincidencias que le sirvan a México” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Debido a ello, destacó que se deben hacer a un lado las diferencias políticas y desde el PRI existe una abierta postura para se sumar fuerzas con todos los que quieran aportar a México.