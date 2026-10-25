Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reunió con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien le expresó su apoyo y admiración en medio de su proceso judicial.

“Me dio mucho gusto reunirme con el gobernador Ernesto Ruffo Appel, un hombre íntegro, valiente y de convicciones firmes… hablamos de lo que está pasando en el país y nuestra responsabilidad de sumar esfuerzos por México” Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

En la reunión estuvieron integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) con quienes anunció la presentación de una denuncia ante la conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) por los derechos de Ernesto Ruffo.

En el encuentro entre Alejandro Moreno, Ernesto Ruffo, Vicente Fox, vía videollamada, y otros panistas, hablaron de hacer una gran coalición opositora rumbo a las elecciones 2027.

Alejandro Moreno se reúne con Ernesto Ruffo

Alejandro Moreno, presidente del PRI, se reunió con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, en medio de su proceso judicial por huachicol fiscal y su prisión domiciliaria.

La reunión se habría dado en Baja California y al grupo no solo se le vio al aire libre sino caminando en la calle en el marco de la prisión domiciliaria.

En el encuentro estuvo el panista Juan Carlos Romero Hicks, se enlazaron mediante videollamada con Vicente Fox y estuvieron presentes otros integrantes del PAN.

PRI y PAN presentarán una denuncia internacional por caso de Ernesto Ruffo

Alejandro Moreno dijo que el PRI y el PAN presentarán una denuncia internacional a través de la COPPPAL para que se exija el respeto a los derechos de Ernesto Ruffo y un alto a los abusos.

“Ernesto Ruffo no está solo, cuenta con el respaldo de millones de mexicanos de bien que estamos del lado de la verdad y dispuestos a dar esta batalla contra el abuso de poder” Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

Alejandro Moreno se reúne con panistas por gran coalición

Alejandro Moreno dijo que hablador de construir una gran coalición opositora para restablecer los equilibrios democráticos en México.

“Coincidimos en la importancia de construir una gran coalición opositora fuete y plural, capaz de defender al país y restablecer los equilibrios democráticos” Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

El priista dijo que expresó su solidaridad con Ernesto Ruffo ante lo que dijo es una persecución política y reconoció su entereza.