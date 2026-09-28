El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, sostiene su inocencia tras salir de prisión preventiva en el Altiplano y llegar a su casa para vivir prisión domiciliaria.

Ernesto Ruffo aclaró que las acusaciones de estar metido en huachicol fiscal son falsas, asegurando que sí se podría decir un preso político.

Ernesto Ruffo reafirma su inocencia tras iniciar su proceso en prisión domiciliaria

Tras la llegada de Ernesto Ruffo a su casa en donde vivirá prisión domiciliaria tras la decisión de la juez, el político reafirmó su inocencia en las acusaciones de huachicol fiscal.

En entrevista con Azucena Uresti, el acusado argumentó que él únicamente es accionista de la empresa Ingemar, por lo que se deslinda del tráfico de combustible que esta pudo estar haciendo.

Incluso, Ernesto Ruffo sostuvo que no es parte de la red de huachicol porque desde el inicio de las acusaciones -antes de ser detenido- se dijo a disposición de las autoridades y dispuesto a comparecer y enseñar papeles que acreditaran que solo es accionista.

“Les dije que estaba totalmente dispuesto a ir a comparecer y enseñarles toda la documentación que había en la empresa. Yo solo soy accionista, no participé en nada más”. Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California.

Ernesto Ruffo acusa trasfondo político en acusación de huachicol fiscal

El exgobernador de Baja California apuntó que el mostrarse abierto a investigación y a comparecer por la red de huachicol fiscal con papeles, y aún así ser aprehendido deja ver un trasfondo político.

Aunque Ruffo no se autodeterminó como un preso político, sí mencionó que a su perspectiva hay “dimensiones políticas” en su acusación y determinó que la opinión pública sí está viendo al gobierno de tenerlo como prisionero por ser de oposición e incluso estar en prisión preventiva, ahora en libertad condicional.