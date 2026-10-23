A 27 días de que dejó el penal del Altiplano, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, sostuvo una videollamada con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero.

Fue el propio Jorge Romero quien informó sobre la videollamada por medio de una publicación en la que mostró parte de la plática, durante la que le reiteró el apoyo del PAN.

Cabe destacar que Ernesto Ruffo permaneció 71 días en prisión preventiva en el Penal del Altiplano, pero salió del centro penitenciario para continuar con su proceso en prisión domiciliaria.

Jorge Romero tuvo una videollamada con Ernesto Ruffo

El dirigente del PAN, Jorge Romero, sostuvo una videollamada con Ernesto Ruffo, conversación en la que le reiteró el apoyo del partido.

En el mensaje que publicó en su cuenta de X, el líder nacional blanquiazul destacó que el PAN siempre ha estado y permanecerá al lado del exmandatario que estuvo 71 días internado en el Penal del Altiplano.

.@AccionNacional SIEMPRE con nuestro Gobernador @RuffoAppel



Cuentas con nosotr@s y miles y miles de Baja Californianos.



#LibertadParaRuffo pic.twitter.com/DHvrLM9Lwy — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 23, 2026

Lo anterior también fue expresado por Jorge Romero durante la videollamada, pues garantizó a Ernesto Ruffo que el PAN siempre estará para defenderlo, pues él ha hecho lo mismo con el partido.

Ante la muestra de respaldo por parte del dirigente de Acción Nacional, el exgobernador confirmó el respaldo, pues sostuvo que “siempre” ha sentido la cercanía del instituto político.

Ernesto Ruffo permaneció 71 días en prisión preventiva

Cabe destacar que Ernesto Ruffo permaneció en prisión preventiva durante 71 días, luego de ser detenido el 16 de julio de 2026 por elementos federales en Ensenada, Baja California.

Su captura se ejecutó como parte de una investigación de la FGR relacionada con su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando en una red de huachicol fiscal.

Durante el proceso, la dirigencia del PAN expresó su respaldo a Ernesto Ruffo, manifestando confianza en que el desarrollo del proceso judicial permitiría esclarecer los hechos imputados.

De la misma forma, el partido cuestionó el origen de la indagatoria contra el exgobernador que sigue su procedimiento en prisión domiciliaria y demandó el respeto a la legalidad y al debido proceso.