La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán tras las acusaciones legales presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Respecto a las denuncias del PAN que son permanentes, yo creo que lo que ellos eh tendrían que hacer pues es ponerse a trabajar” Ariadna Montiel

Esto luego de que el PAN presentará ante el INE una nueva denuncia contra López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña.

Ariadna Montiel desestimó la queja asegurando que los movimientos de López Beltrán se limitan exclusivamente a sus deberes como militante y no violan la normativa electoral vigente ni representan una promoción indebida.

Ariadna Montiel defiende las actividades de López Beltrán tras denuncia del PAN

Ariadna Montiel defendió las actividades de Andrés Manuel López Beltrán tras denuncia del PAN por presuntos actos anticipados de campaña.

“Es evidente que quien denuncia desde la Ciudad de México a alguien que está haciendo una actividad ordinaria como militante en cualquier lugar de la República, pues lo que menos les interesa es realmente saber qué es lo que están haciendo los partidos. más bien es mantener esa narrativa” Ariadna Montiel

Sostuvo que los recorridos y visitas de López Beltrán en Tabasco se apegan estrictamente a sus deberes y responsabilidades como militante de Morena, descartando por completo que correspondan a una campaña anticipada de cara a las elecciones.

“Las actividades que hace un militante de Morena son todas las que permite la ley” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel afirmó que todas las acciones realizadas se encuentran dentro de lo permitido por la legislación electoral para la militancia de Morena.

Específicamente, defiende que tareas como la organización de asambleas informativas y la distribución del periódico oficial del partido, Regeneración, forman parte de sus actividades ordinarias permitidas, las cuales cuentan con un presupuesto formalmente asignado para ello.

“Por ejemplo, todos nuestros coordinadores, lo hemos platicado aquí varias veces, están dedicados a hacer asambleas informativas, a entregar al periódico regeneración y es una responsabilidad de los coordinadores, pero de la militancia. También nuestro periódico regeneración es parte de nuestras actividades ordinarias que están permitidas y para lo cual se nos entrega un presupuesto” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel argumentó que la denuncia promovida por el PAN no busca realmente vigilar la legalidad de los procesos.

Sino construir y mantener una narrativa negativa en los medios debido a que la oposición carece de una agenda real y de presencia en el territorio junto a la ciudadanía.

“El PAN de la ciudad de México ya es pues muy chiquito, ya vimos cómo están a nivel nacional, pero no encuentran una agenda de la ciudad que tienen que ir a construir otras narrativas lejos, pues así les va a seguir yendo como les está yendo. No los veo eh construyendo, sino siempre en esa narrativa negativa” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel destacó que mientras el PAN se queja, los militantes de Morena seguirán su trabajo en las calles, que es donde deben hacer su actividad política.

“Entonces ellos van a seguir en eso, se ocupan de eso y nosotros no la vivimos en el territorio con la gente trabajando. Es que es ahí donde debemos hacer nuestra actividad política y nosotros tenemos una gran convicción por eso. Así que, pues ellos pueden seguir ahí, no va a pasar nada” Ariadna Montiel

¿Cuáles son las acusaciones del PAN contra López Beltrán?

El PAN presentó denuncias formales ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán, acusándolo de que se está adelantando ilegalmente a los tiempos electorales de cara a los comicios de 2027.

Denuncian que inició recorridos políticos desde el 2 de agosto de 2026 en los municipios del Distrito Electoral Federal 06 de Tabasco (como Jalapa, Teapa, Tacotalpa y Centro) con el fin de perfilar su candidatura para una diputación federal.

A pesar de que el calendario oficial del INE estipula que las precampañas comienzan hasta enero de 2027.

Los panistas exigen que el INE fiscalice detalladamente el origen y destino del dinero utilizado para financiar estas actividades en Tabasco.

Acusan que estas conductas alteran de manera sistemática la igualdad de condiciones en la contienda frente a otros partidos y aspirantes.

Como pruebas de esta supuesta promoción indebida, señalan que se ha dedicado a repartir periódicos en Tabasco para hacerse notar en una región donde no vive y donde jamás ha realizado trabajo político previo.

Derivado de esto, el PAN solicitó formalmente al INE certificar toda la evidencia disponible (como fotos, videos y publicaciones en redes sociales), cuantificar los recursos empleados y aplicar medidas cautelares para detener de inmediato su promoción.

De confirmarse las infracciones, exigen aplicar las sanciones correspondientes o inhabilitarlo para contender por cualquier puesto de elección popular.