Alejandro Moreno destapó a Adolfo “Fito” Bonilla como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la gubernatura de Zacatecas en las elecciones de 2027.

“Fito (Bonilla) está listo para ir para adelante, para construir por Zacatecas”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Así lo informó el dirigente priista durante su visita a Zacatecas, en donde destacó la carrera política de Fito Bonilla, “humildad, sencillez y capacidad de construir un proyecto de carácter estatal”.

Alejandro Moreno también planteó construir una coalición con PAN, PRD y sociedad civil en el estado, mientras que Morena ya definió a Verónica Díaz como su candidata en Zacatecas.

Alejandro Moreno destaca perfil de Fito Bonilla para Zacatecas

Durante su intervención, Alejandro Moreno destacó que Fito Bonilla tiene “nombre, prestigio, experiencia y capacidad”, cualidades que, afirmó, lo convierten en un perfil ideal para el PRI en Zacatecas.

Alejandro Moreno destapa a Fito Bonilla para el PRI en Zacatecas (PRI Zacatecas)

“La firme convicción de Fito Bonilla es de coordinar esos esfuerzos, pero de coordinar los esfuerzos de todos los zacatecanos. Y eso se hace con humildad, con sencillez, con inclusión, pero sobre todo con mucha responsabilidad”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Alejandro Moreno resaltó el buen desempeño de Fito Bonilla en encuestas y sondeos de opinión, donde, según afirmó, el aspirante mantiene una postura sólida.

“Lo que sí es que en todas las mediciones, Fito Bonilla tiene una gran presencia, una gran fortaleza y sin duda tiene el reconocimiento, el respeto y el apoyo de las y los zacatecanos”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Finalmente, el líder de la dirigencia nacional del PRI dejó ver su intención de promover una gran coalición opositora en Zacatecas, que incluiría al PAN y al PRD.

Morena definió a Verónica Díaz como candidata en Zacatecas

Desde el 15 de septiembre, Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) designó a la senadora Verónica Díaz como su coordinadora para la Transformación en Zacatecas.

“Soy morenista”: Verónica Díaz responde a críticas tras su designación en Zacatecas (Especial)

Fue durante la ceremonia para dar a conocer el resultado del proceso interno que algunos expresaron su apoyo a la candidata, coreando “coordinadora” rumbo a las elecciones 2027.

Al mismo tiempo, simpatizantes de José Narro Céspedes gritaron “¡fraude!”, denunciando la cercanía de Verónica Díaz a Los Monreal y lanzando cuestionamientos al proceso interno de Morena