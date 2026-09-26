Chivas vs Querétaro juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Chivas 3-1 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Pronóstico: Chivas 3-1 Querétaro
Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Atlante vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX
Chivas
- Portero: José Rangel
- Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo
- Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea
- Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín
Querétaro
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Atlante vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Francisco Venegas, Lucas Abascia, Diego Reyes y Jaime Gómez
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez y Jhojan Julio
- Delanteros: Jean Unjanque y Alí Ávila
Chivas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Chivas vs Querétaro se miden a partir de las 17:07 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio BBVA.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video