Chivas vs Querétaro juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Chivas 3-1 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 10 del Apertura 2026.

Pronóstico: Chivas 3-1 Querétaro

Chivas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Querétaro, en la Jornada 10 de Liga MX en su Apertura 2026.

Chivas

Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Luis Rey y Luis Romo

Mediocampistas: Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado y Ricardo Marín

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Francisco Venegas, Lucas Abascia, Diego Reyes y Jaime Gómez

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez y Jhojan Julio

Delanteros: Jean Unjanque y Alí Ávila

Chivas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX

Chivas vs Querétaro se miden a partir de las 17:07 horas el sábado 26 de septiembre en el Estadio BBVA.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Amazon Prime Video.