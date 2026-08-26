Vicente Fox, expresidente de México, acusó que Ernesto Ruffo estaría sufriendo presuntamente tortura psicológica durante su detención en el penal del Altiplano.

En entrevista con el periodista Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Vicente Fox insistió en la defensa de Ernesto Ruffo, reiterando que se trata de un caso político en contra del exgobernador de Baja California.

Vicente Fox asegura que no hay pruebas para mantener a Ernesto Ruffo en el Altiplano

Vicente Fox se pronunció en defensa de Ernesto Ruffo, afirmando que, según versiones de familiares y personas cercanas al exgobernador, estaría siendo víctima de tortura psicológica en el Altiplano.

En entrevista, el expresidente de México cuestionó su detención por parte del gobierno federal, asegurando que no existirían pruebas para mantener en prisión a Ernesto Ruffo.

“No me olviden”: Ernesto Ruffo antes de ser trasladado a la FGR desde Baja California (CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO / Chris Noyola Martínez )

Por ello, Fox indicó que Ruffo debería recobrar su libertad a la brevedad posible, apelando también a su edad y padecimientos médicos que han incrementado tras su detención.

Pese a señalamientos en contra del exgobernador de Baja California por su presunta participación en huachicol fiscal, Fox insistió en que su detención responde a un caso de persecución política.

De acuerdo con el exmandatario, la intención sería desviar la atención de una supuesta crisis en materia política en la entidad.

Así, Vicente Fox señaló que continuará exigiendo la libertad de Ernesto Ruffo, toda vez que su detención dijo es una falta de respeto hacia la historia de la democracia que caracterizó la trayectoria del exgobernador.