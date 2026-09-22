Guadalupe Acosta Naranjo acudió al Centro Federal de Readaptación Social No.1 Almoloya, mejor conocido como el Penal del Altiplano, para visitar a Ernesto Ruffo Appel.

Tal como declaró el dirigente nacional de Somos antes de ingresar, tardó en tramitar la visita a Ernesto Ruffo, con la intención de darle a conocer su apoyo.

Y reiteró que la detención del exgobernador de Baja California por el PAN es una arbitrariedad, por lo que espera pronto se corrija lo que define como una injusticia.

“Ernesto no puede ser acusado como el jefe del huachicol en México”. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos

Guadalupe Acosta Naranjo visita a Ernesto Ruffo en el Penal del Altiplano

La tarde de este martes 22 de septiembre, Guadalupe Acosta acudió al Penal del Altiplano para visitar a Ernesto Ruffo Appel, con la intención de darle ánimo.

“Los huachicoleros están en #Morena. Es absurdo que Ernesto Ruffo esté preso mientras Rubén Rocha Moya sigue libre”.@acostanaranjo, presidente nacional de #SOMOS, y Verónica Ruffo, previo a ingresar al penal para visitar a #ErnestoRuffo.#RuffoPresoPolitico #6515 pic.twitter.com/uixWWoYXyB — SOMOS (@SomosMxMexico) September 22, 2026

Guadalupe Acosta acudió al Penal del Altiplano en conjunto con la hija del exgobernador, Verónica Ruffo, ambos captados en su llegada al centro de detención.

La visita también tenía como motivo informarle a Ernesto Ruffo la instalación de comités para exigir su liberación en varios estados del país, para resaltar que no está solo.

Ya que reiteró, el exgobernador no podría ser parte de la red de huachicol sin la participación de las autoridades, lo que ha abordado en los comités para exigir la liberación de Ernesto Ruffo.

Guadalupe Acosta Naranjo acusa de sinsentido detención de Ernesto Ruffo

Asimismo, Guadalupe Acosta señaló que espera que pronto se corrija la injusticia de mantener detenido a Ernesto Ruffo, lo que definió como un sinsentido y un absurdo.

Añadió a su vez que no hay ninguna razón para que Ernesto Ruffo permanezca en prisión preventiva, ya que el exgobernador se presentó voluntariamente a declarar.

Además, Ernesto Ruffo no huyó ni se refugió en Estados Unidos, por lo que acusa, no es viable que las autoridades señalen al exgobernador como posible prófugo.