La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) señaló que seguirá con la investigación emprendida ante posibles violaciones a derechos humanos en la marcha de la Generación Z.

Cabe recordar que fueron 19 personas detenidas en el marco de la marcha de la Generación Z -de las cuales ya se liberaron a 16, dos permanecen en prisión y un menor de edad fue liberado previamente-.

La Comisión de Derechos Humanos de CDMX señaló que recibió “quejas de personas peticionarias y presuntas víctimas/agraviadas” por “posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica”.

“En atención a sus facultades, esta Comisión continuará con la integración de los expedientes abiertos”

Comisión de Derechos Humanos de CDMX recibió al menos 19 quejas de personas detenidas en marcha de Generación Z

La Comisión de Derechos Humanos de CDMX detalló que inicialmente recibió 19 quejas e inició siete expedientes y una remisión.

La dependencia señaló que acompañaron el proceso de certificación y la designación de defensa.

Destacó que además acompañó la manifestación del 15 de noviembre con 18 personas visitadores durante toda la movilización y acompañó las coordinaciones territoriales a las que fueron trasladadas las personas detenidas.

Solo 2 detenidos en marcha de Generación Z siguen en la cárcel acusados de intento de homicidio

Cabe mencionar que la madrugada de este 19 de noviembre fueron liberadas 16 personas detenidas por participar en la marcha de la Generación Z tras varias audiencias.

Dos seguirán detenidas, señaladas de intento de homicidio, la tercera persona señalada del mismo delito fue liberada ya que es un menor de edad.