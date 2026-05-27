Durante un discurso en El Colegio Naciona, el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, visibilizó entre lágrimas la crisis de desaparecidos en México:

“Quise explorar el terror interior del personaje ante el vértigo de los cientos de miles de desaparecidos en nuestro país. ¡Qué puta tragedia! Ese terror es el mío. Es el terror de todos los que amamos este país". Alejandro González Iñárritu, cineasta

González Iñárritu definió las desapariciones en México como una verdadera tragedia e hizo un llamado a no normalizar la violencia.

Del mismo modo, pidió empatía por las miles de familias que sufren por esta problemática.

El director mexicano también recordo que el cine y el arte deben ser canales de preservación para la memoria humana ante la cruda realidad de inseguridad y violencia.

Alejandro González Iñárritu durante la ceremonia de ingreso a El Colegio Nacional (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Alejandro González Iñárritu ahora es parte de El Colegio Nacional

Alejandro González Iñárritu se convirtió oficialmente en el primer cineasta en integrarse a El Colegio Nacional, institución dedicada al pensamiento, la ciencia, el arte y la cultura mexicana desde 1943.

La incorporación del reconocido director mexicano fue anunciada por la institución académica en julio de 2025, marcando un hecho inédito para la representación del cine mexicano.

Alejandro González Iñárritu durante la ceremonia de ingreso a El Colegio Nacional (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Durante su discurso de ingreso, Iñárritu reconoció sentirse sorprendido por la distinción y admitió que durante años rechazó la invitación realizada por el escritor Juan Villoro.

El realizador reflexionó sobre el cine como un lenguaje artístico capaz de transmitir emociones mediante imágenes, silencios, encuadres y planos que construyen narrativas profundamente humanas y sociales.

“Recibo esta distinción con asombro, gratitud y responsabilidad”, expresó Iñárritu al dirigirse a integrantes de la institución, donde destacó el prestigio intelectual de sus nuevos colegas.

El cineasta aseguró que no se considera un hombre de palabras, sino un creador cuya comunicación se construye principalmente desde elementos visuales y narrativos del lenguaje cinematográfico.

La llegada del director de películas como “Amores perros” y “Birdman” representa un reconocimiento histórico para el cine dentro de los espacios culturales y académicos mexicanos.

Con esta integración, El Colegio Nacional amplía la representación de disciplinas artísticas contemporáneas y fortalece el vínculo entre el pensamiento académico y la industria cinematográfica nacional.