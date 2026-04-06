La organización Perros Guía IAP denunció un nuevo caso de discriminación contra una persona con discapacidad visual en la plataforma Uber a quien le negó un viaje por traer a un perro guía.

“Es recurrente. Hace un mes reportamos un caso similar con otro binomio. Hemos ofrecido a Uber capacitar a sus conductores y no hemos recibido respuesta” Perros Guía

De acuerdo a la denuncia de la organización en redes sociales, la usuaria Brenda solicitó un viaje en Uber, pero al ver al perro guía llamado Simón, este negó el servicio.

Conductor de Uber niega servicio a usuaria con perro guía

En redes sociales ya se ha hecho viral el caso de Brenda y su perro guía Simón, a quienes les negaron un servicio de viaje en la plataforma de Uber.

Según los datos del conductor de Uber de nombre Dylan que se negó a transportar a Brenda y a su perro guía, maneja un Hyundai Accent con placas Z91BPP.

Reportan discriminación de Uber a usuaria con perro guía (@perrosguia / X)

Asimismo, relatan que, al ver al perro guía de Brenda, el conductor negó el servicio y le insistió en pedir Uber Pet, a pesar de las explicaciones de la usuaria.

Brenda le aclaró que Simón no es una mascota, sino un animal de servicio entrenado para asistirla en su movilidad diaria; sin embargo, el conductor admitió no saber qué es un perro guía y continuó refiriéndose a él como “mascota”.

Cuando la usuaria amenazó con reportarlo por discriminación, el chofer se alejó, esperó unos minutos y canceló el viaje.

Reportan discriminación de Uber a usuaria con perro guía (@perrosguia / X)

Perros guía no necesitan usar Uber Pet, tal y como establece su política

La cuenta de la organización Perros Guía, publicó en su cuenta oficial de X @perrosguia, el caso en redes sociales con fotografías del vehículo, la pantalla de la app de Uber y la política oficial de la empresa.

Esta política establece claramente que los animales de servicio no requieren Uber Pet y que negarles el acceso viola tanto las leyes federales como las Guías Comunitarias de Uber.

Esta última establece que los socios conductores tienen prohibido discriminar por discapacidad y deben aceptar estos viajes sin costo adicional ni requisitos especiales.

Hasta el momento, Uber México no ha emitido una respuesta pública sobre este caso específico, pero la violación de la ley y de la Guía de Uber, puede derivar en la desactivación permanente de la cuenta del conductor.