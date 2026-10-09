Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, anunció que la siguiente semana habrá una agenda legislativa con importante carga de trabajo ya que se discutirá la Ley de Ingresos del Paquete Económico y se tiene programada la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Vamos a tener discusión y en su caso aprobación los tres días de la semana, martes y miércoles y si no terminamos el miércoles vamos a celebrar sesión el jueves para todo el Paquete Económica en materia de Ingresos…” Ricardo Monreal, presidente de Jucopo

La Cámara de Diputados podría agendar tres sesiones ordinarias la siguiente semana, de martes a jueves, además de cumplir con las actividades en comisiones, incluida la comparecencia de Marcelo Ebrard, detalló Ricardo Monreal.

Ley de Ingresos, uno de los principales pendientes en Cámara de Diputados

El lunes 12 de octubre se espera que la Ley de Ingresos se apruebe en Comisiones y que ese mismo día sea enviada al Pleno de la Cámara de Diputados.

Los días martes 13, miércoles 14 y posiblemente jueves 15 de octubre se deberá aprobar en sesiones ordinarias, a fin de que no les alcance la fecha límite del 20 de octubre.

Comparecencia de Ebrard en San Lázaro será el 16 de octubre

La comparecencia de Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados está programada para el viernes 16 de octubre y se llevará a cabo ante las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.

La comparecencia de Ebrard será ante comisiones pues se había planeado que fuera a puerta cerrada en la Jucopo.

El resto de comparecencias siguen sin definirse por completo ante los desacuerdos políticos.

Las comparecencias que se han realizado hasta ahora son la de Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 6 de octubre y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 8 de octubre.

Las comparecencias que se han definido en últimas horas son las de: