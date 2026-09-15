El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hizo un llamado a frenar la polarización tras propuesta de Comisión Antibots de Morena.

“Lo que tenemos que buscar es cómo no polarizar el ambiente político”, expresó Monreal ante la pregunta de los reporteros sobre la propuesta desde la Cámara de Diputados.

Además de que Monreal recalcó que “lo tenemos que buscar es que respeten todo mundo la ley”.

Esto ante propuesta de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila consiste en crear una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para investigar el uso de bots, la injerencia digital y el financiamiento extranjero de cara a las elecciones de 2027.

🔴 MONREAL TIENE SUS RESERVAS ANTE LA COMISIÓN #ANTIBOTS



El diputado Ricardo Monreal expresó sus reservas ante la propuesta de Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila para crear una Comisión #Antibots.



➡️ Lo que tenemos que buscar es no polarizar más el ambiente político, señala… pic.twitter.com/pGd737d23I — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) September 15, 2026

Monreal tiene sus reservas ante propuesta de Comisión Antibots de Morena

De manera personal el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal expresó tener sus reservas ante propuesta de Comisión Antibots.

Alegando Monreal que lo más conveniente a cara de las elecciones 2027 es otorgar la libertad en el proceso.

Asimismo, Monreal deseo que las propuestas en el proceso electoral 2027 se lleven con libertad, pero sin odio e irracionalidad, sin embargo, pidió esperar hasta el próximo martes ante la discusión sobre la propuesta de Comisión Antibots.