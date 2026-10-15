Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que más de 16 mil personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas como resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda.

Durante una conferencia en el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), Rosa Icela Rodríguez dio a conocer los resultados de los mecanismos implementados en la materia.

Rosa Icela Rodríguez reporta más de 16 mil localizados con la Estrategia Nacional de Búsqueda

La secretaria Rosa Icela Rodríguez anunció que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha dado grandes resultados, destacando la localización de 16 mil personas reportadas como desaparecidas.

Rosa Icela Rodríguez reporta avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda: más de 16 mil localizados (Captura de pantalla)

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla reforzar la coordinación con las 32 entidades federativas y mantener el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas para establecer rutas de atención.

Otro de los objetivos es que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, de manera que las labores de búsqueda y las diligencias ministeriales puedan desarrollarse simultáneamente.

De acuerdo con la información, las 16 mil 3 localizaciones reportadas se realizaron a través de cuatro vías:

Plataforma Única de Identidad Coordinación con las entidades federativas Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata Búsquedas en territorio

Rodríguez destacó la incorporación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales que participará en el análisis técnico y científico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Este grupo estaría integrado por expertos de distintas disciplinas con el objetivo de revisar las metodologías, mejorar la calidad de los datos y proponer herramientas que contribuyan a fortalecer los procesos de búsqueda.