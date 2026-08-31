Adriana Dávila renunció a la Comisión Permanente del PAN y cuestiona las acciones del partido, así como las de Jorge Romero.

“La Comisión ha dejado de cumplir la función deliberativa, correctiva y orientadora que nuestro partido necesita (…) lamentablemente, el deterioro alcanza también al resto de los órganos partidistas y ha afectado enormemente la imagen pública de Acción Nacional” Adriana Dávila

La actividad política de Adriana Dávila continuará desde un espacio que cuente con congruencia, según su comunicado. Acusa a Jorge Romero de dirigir el PAN con tibieza, dejando de lado las convicciones del partido y las opiniones de sus militantes.

Adriana Dávila deja la Comisión Permanente del PAN

El lunes 31 de agosto, Adriana Dávila compartió en redes sociales su renuncia formal a la Comisión Permanente del PAN y lanzó un mensaje a Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo de Acción Nacional.

Adriana Dávila compartió que por varios años ha tenido discrepancias con Jorge Romero, pero trató que el diálogo se mantuviera y enriquecer el órgano interno del PAN.

Sin embargo, Adriana Dávila se percató de que la Comisión Permanente del Consejo Nacional cayó en la incongruencia y la inacción.

Adriana Dávila renuncia a la Comisión Permanente del PAN (X/@AdrianaDavilaF)

Por lo que Adriana Dávila decidió renunciar a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, y denuncia que el PAN tiene poco interés por conformar una institución que cumpla con las aspiraciones de sus militantes.

Acusa que la Comisión Permanente del Consejo Nacional no ha dado resultados visibles y los temas que ha propuesto para ser discutidos fueron descartados.

“La Comisión Permanente dela Pan se ha convertido en un espacio donde la deliberación real cede ante la administración del silencio y la complicidad en beneficio de la búsqueda sólo de cargos políticos y próximas candidaturas” Adriana Dávila

Adriana Dávila arremetió contra la inacción del partido ante los acontecimientos nacionales y acusa a los dirigentes del PAN de actuar con “tibieza”.

Adriana Dávila Fernández, militante del PAN (FB: Adriana Dávila)

Adriana Dávila manda mensaje a Jorge Romero en su renuncia

El mensaje de Adriana Dávila continuó con un reclamo a Jorge Romero, donde asegura que la poca acción del PAN ha provocado la renuncia de sus militantes.

“Presidente, lo que sucede en el PAN, es una forma irresponsable de conducción política que sustituye el análisis por la prisa, la seriedad por la opacidad y la responsabilidad por la improvisación” Adrián Dávila

Adriana Dávila asegura que Jorge Romero está errando en su forma de dirigir el PAN y carece de congruencia en sus decisiones políticas y legislativas.

Lo acusa de dar un discurso de oposición frente al actual gobierno, pero sus hechos son contrarios y envían un mensaje de debilidad, fragilidad y ambigüedad.

“Mi renuncia a la Comisión Permanente del Consejo Nacional es una definición política frente al deterioro de un órgano que ha dejado de cumplir la responsabilidad para lo que fue concebido” Adriana Dávila

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Finalmente, Adriana Dávila asegura que seguirá trabajando para defender a México desde espacios que tengan congruencia, libertad y eficacia.