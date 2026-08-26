Jorge Romero negó que el Partido Acción Nacional (PAN) haya perdido su registro en el estado de Coahuila luego de que en la elección de diputados locales no alcanzó el porcentaje mínimo de votos.

Durante una conferencia de prensa, Jorge Romero detalló que el PAN perdió sus “prerrogativas” en Coahuila, pero no su registro como partido político nacional, por lo que harán “”borrón y cuenta nueva”.

Jorge Romero reitera que PAN no ha perdido su registro en Coahuila

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reconoció lo sucedido en Coahuila en las pasadas elecciones locales, sin embargo, reiteró que el partido no ha perdido su registro en esta entidad.

Jorge Romero reitera que PAN no ha perdido su registro en Coahuila (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con la información, PAN obtuvo alrededor de 2.29% de la votación para el Congreso de Coahuila, por debajo del umbral de 3% establecido para conservar derechos y prerrogativas a nivel estatal.

Al perder estos derechos como partido local, el PAN ya no recibirá financiamiento público ordinario estatal y no tendrá representación proporcional en el Congreso de Coahuila durante esta legislatura.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce al PAN como partido político nacional, por lo que su registro permanece vigente y le permite participar en procesos electorales federales y locales en el país.

Jorge Romero aseveró que lo ocurrido en Coahuila no representa el comportamiento electoral del PAN a nivel nacional, por lo que ya se alistan para recuperar su representación en la entidad.