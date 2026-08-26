Ante la renuncia de Renán Barrera, exalcalde de Mérida, Yucatán, al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de PAN, externó agradecimiento por el apoyo a la decisión política que tomó.

Renán Barrera asegura haber visto personas “pisoteadas” por Álvaro Cetina Puerto, el presidenta estatal del PAN en Yucatán, situación que no permitirá y luchará por erradicar.

Renán Barrera agradece el apoyo a su renuncia del PAN; seguirá luchando en Mérida

El exalcalde de Mérida calificó los intereses de Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, como “mezquinos”, lo que llevó a su renuncia al CEN, aunque no a salir del partido político.

Ante la decisión que tomó, Renán Barrera agradeció con un mensaje en X el apoyo que está recibiendo de incluso militantes del PAN y excolaboradores.

“Agradezco tantos mensajes de apoyo, solidaridad y afecto de compañeros, amigos, militantes, ciudadanos y ex colaboradores”. Renán Barrera, exalcalde de Mérida.

Asimismo, aseguró que se mantiene firme en su postura en lucha por la “dignidad de las personas”, apuntando que Álvaro Cetina Puerto ha pisoteado, pero también los que detrás “le dictan sus mensajes”.

Finalmente, Renán Barrera citó al periodista y exdiputado Castillo Peraza, bajo el texto, “ante el oro y el poder no me arrodillo. Me muero de hambre, pero no me humillo. Seré cadáver, pero no gusano”.