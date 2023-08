El psicólogo Adrián Salama retó a la youtuber Yoss Hoffman a un debate para que defienda por qué cree que puede dar terapia psicológica sin licencia o cédula profesional, como quedó evidenciado en redes sociales.

Yoss Hoffman fue denunciada por ofrecer servicios de psicología en Instagram y cobrar como especialista, pues quedó exhibido que la youtuber pide 5 mil pesos por 6 sesiones personales diferidas en 3 meses.

La psicóloga clínica, Scarlett Espinoza, denunció que YosStop no cuenta con Cédula Profesional de Psicóloga y mostró una captura de pantalla del Registro Nacional de Profesionistas para demostrar sus afirmaciones.

“Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”. Scarlett Espinoza, piscóloga clínica

Yoss Hoffman respondió en un video por la polémica que generaron sus servicios y, tras ese contexto, Adrián Salama la retó a un debate.

¿Yoss Hoffman es psicóloga? (yosoybalance / Instagram)

Adrián Salama reta a Yoss Hoffman: “Para dar psicoterapia necesitas licenciatura y una especialidad o maestría”

Tras la polémica, Adrián Salama retó a Yoss Hoffman, a través de un sus redes sociales, para que la youtuber defendiera por qué cree que esta bien dar acompañamiento sin el conocimiento y trabajo académico legal.

“Estoy invitando a un debate a Yoseline Hoffman para hablar sobre la importancia de la salud mental en las personas” Adrián Salama, maestro y doctor en psicoterapia

“Para poder dar psicoterapia tienes que tener una licenciatura, una especialidad o una maestría y ella, por alguna razón, dice que estamos desinformando. Entonces vamos a hacer un debate en un canal neutro”, dijo.

Adrián Salama precisó sobre el debate que planteó que se buscará la participación de un moderador “para que sea de la manera más respetuosa posible” en donde puedan quitar los “problemas del pasado” entre ambos.

Es solo una idea para que #yosstop pueda decirnos su punto de vista y defienda el por qué esta bien dar acompañamiento sin el conocimiento y trabajo académico legal. pic.twitter.com/KOP1VNSDLR — Dr. Adrián Salama (@adriansalama) August 25, 2023

Yoss Hoffman dice que no da terapia piscológica y pide que dejen de “inventar cosas”

Yoss Hoffman respondió por la polémica que generaron sus servicios ofrecidos en Instagram en los que se incluyen los términos “psicología” y “salud mental”. Sin embargo, la youtuber aseguró que nunca ha ofrecido terapia.

YosStop explicó en un video de Facebook que, tras informar que había concluido la carrera en Psicología, una persona empezó a “inventar cosas” “para hacer alboroto”, razón por la que aseguró que nunca ha ofrecido psicoterpia.

“Miren que bonito y que fácil se descontextualiza todo: Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de Psicología (dice la denuncia)... Brother, ¿cómo voy a contar con cédula profesional si acabo de decir que acabo de terminar la carrera? O sea, es un proceso, y aún así, ¿por qué querría yo la cédula si no estoy haciendo nada? Estoy estudiando”. Yoss Hoffman

Yoss Hoffman dijo que lo que más le molestó fue que evidenciaran los precios de sus servicios (5 mil pesos por 6 sesiones) y aclaró que ella nunca se ha presentado como especialista sino como health coaching.

“Por favor, dejen de inventar cosas”, pidió YosStop, “yo no busco estar en polémicas, no quiero estar en polémicas, no quiero que me inventen cosas, no quiero meterme con nadie”, y dijo no saber si parece un “target fácil”.

“La salud mental no es un circo y es individual, ¿por qué hacer un circo de todo esto?”, reflexionó.