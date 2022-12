YosStop reveló el rostro de Amyra en un video donde sin embargo, reconoció su miedo a la reacción de los internautas: “no me siento cómoda”.

En el video compartido a través de Facebook, YosStop y su esposo Gerardo González, señalaron que desde el nacimiento de Amyra, comenzaron a evaluar los pros y los contras de presentar el rostro de su hija en las redes sociales.

Uno de los puntos que YosStop y su pareja señalaron como en contra de mostrar el rostro de Amyra, era el respeto de su derecho a la privacidad, que se vería menoscabado.

En el lado a favor de mostrar a su bebé, YosStop y su esposo Gerardo González dijeron que estaba su deseo, como el de cualquier otro padre de familia, de presumir al mundo a su hija y lo mucho que los hace felices. ¿Qué postura ganó?

Tras una larga explicación, YosStop y su esposo señalaron que acordaron un punto intermedio, lo que significa que sí mostrarán el rostro de su hija Amyra, pero será de forma ocasional.

Así, YosStop y su pareja señalaron que queda descartado que le abran alguna cuenta en redes sociales a la pequeña Amyra o que muestren hasta la marca de la papilla que se comerá.

“Hay que proteger ese lado que es la privacidad de Amyra y pues, no sé, estoy en este punto donde sí obviamente se las vamos a presentar, pero no de la forma en la que están acostumbrados a ver a otras personas, presentando a sus hijos, que les hacen sus Instagram, que se la pasan subiendo pues todo lo que hacen en el día; serémos muy cuidadosos con lo que se sube, o sea, momentos donde ella no sé, que son son privados, dónde está llorando o se está bañando, son momentos que no se comparten, simple y sencillamente”

YosStop