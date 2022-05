YosStop y Gerardo González se casan por el civil, luego de que anunciaron que se convertirán en padres. La influencer compartió en Instagram algunos momentos de su boda.

Luego de pasar cinco meses presa en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, Yoseline Hoffman -mejor conocida como la youtuber YosStop- anunció que se iba a casar con su novio Gerardo González.

La noticia no sorprendió a sus seguidores pues Gerardo González siempre apoyó a YosStop en los difíciles momentos que tuvo que enfrentar. Sin embargo después la youtuber dio a conocer que se encontraba embarazada.

Después de más de 10 años de relación, YosStop compartió que ya se casó con Gerardo González en una ceremonia en donde los acompañaron sus amigos y familiares. Fue a finales de abril cuando la influencer compartió que se había comprometido con su novio.

A través de las redes sociales se compartieron varios videos en donde se muestra a la feliz pareja. Ante estos momentos YosStop no pudo contener las lágrimas al expresarle su amor a Gerardo González.

Por su parte Gerardo González se mostró muy feliz de poder empezar una nueva etapa de su vida junto a YosStop.

“Te fuiste convirtiendo en mi mejor amiga, mi confidente, mi crush, hoy eres el amor de mi vida. A tu lado he aprendido a mirar el mundo de otra manera, hoy no me imagino un mundo sin ti”

Gerardo González