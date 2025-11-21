Ante el anuncio del bloqueo total de caminos y aduanas el 24 de noviembre por parte de transportistas, la Secretaría de Gobernación lanzó un comunicado.

La SEGOB, junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señalaron que se llegó a un acuerdo en relación al paro de transportistas del próximo lunes.

Bloqueo de transportistas (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO / Rogelio Morales Ponce)

Gobierno anuncia que transportistas se reunirán con representantes de la Cámara de Diputados el 24 de noviembre

En el comunicado de SEGOB se señala que se ha mantenido el diálogo con los transportistas, quienes ahora se reunirán con representantes de la Cámara de Diputados el 24 de noviembre.

Esto quiere decir que el paro programado para el mismo lunes 24 de noviembre por parte de los transportistas quedaría cancelado.

Durante la reunión acordada, se abordarán temas relacionados a la Iniciativa de la Ley de Aguas, con el fin de solucionar los problemas surgidos de la misma.

Se llegó a esta resolución tras una serie de mesas de trabajo entre las secretarias y diversos representantes de productores y agricultores de México.

Donde se dejó en claro que es mediante el diálogo con el que se pueden solucionar los conflictos, no con intereses partidistas o bloqueos.

Comunicado acerca del bloqueo de transportistas del 24 de noviembre (SEGOB)

SEGOB mantendrá los encuentros para evitar los bloqueos del 24 de noviembre

Otra cosa que se dio a conocer es que, aunque transportistas aseguran que no habrá bloqueos el próximo 24 de noviembre, SEGOB mantendrá los encuentros con agrupaciones locales y nacionales.

Para contribuir en que se cumpla con lo acordado, además de revisar la seguridad en carreteras y ayudar en los trámites necesarios en las áreas y entidades federativas competentes.

Reiterando que existe un compromiso por escuchar y atender a transportistas y agricultores de todo el país, alrededor de los conflictos derivados de posibles malos entendidos.

Insistiendo en mantener el diálogo perpetuo, garantizando la libertad de expresión para todas las partes, así como el derecho al libre tránsito para el resto de la población.