La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que a partir de este martes 3 de noviembre comienza oficialmente la restricción que prohíbe los celulares en las escuelas del país.

La medida aplicará para todos los planteles de escuelas públicas y privadas de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

Adiós a los celulares en las escuelas: la restricción comienza este martes

La SEP informó la entrada en vigor del Acuerdo 09/09/26, mediante el cual queda prohibido el uso de celulares y relojes inteligentes durante las horas de clases y recreo en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Aunque los estudiantes conservan el derecho de portar sus dispositivos dentro de la mochila, deberán mantenerlos resguardados para privilegiar el aprendizaje sin interrupciones.

La SEP señaló que esta medida responde a los resultados de una consulta en la que intervinieron más de 565 mil docentes, donde un 81% avaló poner límites al uso de pantallas en las aulas.

Las autoridades explicaron que el objetivo central es revertir el impacto negativo del uso desmedido de tecnologías sobre la atención académica, la retención de conocimientos y la salud mental de la infancia.

Salón de clases (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Asimismo, la estrategia busca recuperar las interacciones personales cotidianas, estimulando la lectura, el juego tradicional y la práctica deportiva presencial durante los recesos.

La SEP puntualizó que la regulación no pretende marginar el uso de la tecnología, sino dirigir su aprovechamiento hacia propósitos estrictamente pedagógicos y de bienestar.

¿Hay excepciones para el uso de celulares en las escuelas? Esto dice la SEP

De acuerdo con la SEP, la norma sí establece excepciones en donde se permitirá el uso de celulares o relojes inteligentes dentro del salón de clases.

Puntualmente, serán casos en donde se cumpla con la siguientes disposiciones:

Actividades de aprendizaje previamente planificadas por los profesores

Atención a emergencias personales o situaciones médicas

Herramientas de soporte para alumnos con discapacidad.

Para el nivel bachillerato, las escuelas acordarán entre cuatro modalidades de uso según sus necesidades particulares.

En tanto, en el ámbito universitario se promoverá el pensamiento crítico sobre la inteligencia artificial y el funcionamiento algorítmico.

El marco regulatorio rechaza la imposición de sanciones disciplinarias nacionales automáticas, apostando por la sensibilización y el acuerdo preventivo entre familias y escuelas.

Con esta iniciativa, México se incorpora a una lista de más de cien países que han restringido el uso de dispositivos móviles en las escuelas.

La aplicación de estas normativas se revisará semestralmente para efectuar las adecuaciones pertinentes conforme a los diagnósticos de cada estado.