Desde el pleno de la Cámara de Senadores, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, hizo un llamado a las y los legisladores a conducirse en estricto apego a la ley frente a la renuncia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Movimiento Ciudadano rechaza que la renuncia de Gertz Manero sea por causa grave

Durante su mensaje, el senador subrayó que la Fiscalía General es una institución “nodal y pilar del Estado mexicano”, por lo que el tema debe tratarse con responsabilidad. Asimismo, afirma que Movimiento Ciudadano respaldó incluir el asunto en el orden del día debido a su carácter de obvia y urgente resolución.

Castañeda detalló que, conforme a la Ley General de la Fiscalía de la República, el Senado tiene la obligación de calificar la gravedad de la causa que motiva la renuncia antes de ser aceptada.

Además, recordó dos puntos claves establecidos por la ley:

La renuncia del Fiscal requiere mayoría simple en el Senado

Solo procede si existe una causa grave, definida y calificada por las y los legisladores

El senador cuestionó si la razón expuesta en la carta de renuncia, el haber sido propuesto como embajador de México en un país extranjero, cumple con el requisito de “causa grave”.

Por otra parte, enfatizó que Movimiento Ciudadano no entrará en especulaciones políticas sobre las motivaciones de Alejandro Gertz. Sin embargo, advirtió que aspirar a otro cargo público no constituye, bajo ninguna interpretación jurídica, una causa grave.

“Una causa grave —dijo— tendría que ser una incapacidad física o mental que impida ejercer el cargo, la comisión de un ilícito que afecte la autoridad moral o violaciones graves a la Constitución. Intercambiar responsabilidades en el servicio público no es ninguna de estas” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado

El legislador recordó que los requisitos establecidos por ley no son simples trámites, sino mecanismos pensados para proteger la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República.

Finalmente, Clemente Castañeda subrayó que el Senado debe garantizar que la permanencia o salida del Fiscal no responda a presiones externas ni intereses ajenos a la impartición de justicia.