Fernando Paniagua Garduño, empresario y presunto socio de Humberto Bermúdez Requena, habría financiado la precampaña de Adán Augusto López, cuando el senador buscaba la presidencia.

Reportes señalan que Fernando Paniagua Garduño, ligado al hermano de Hernán Bermúdez Requena, aportó cerca de 189 mil pesos para eventos de precampaña de Adán Augusto López.

Adán Augusto López ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

¿Quién es Fernando Paniagua Garduño?

Investigaciones recientes han sacado a relucir el nombre de Fernando Paniagua Garduño, quien sería un empresario mexicano originario de Tabasco vinculado al senador Adán Augusto López.

De acuerdo con la información, Fernando Paniagua Garduño es socio de Humberto Bermúdez Requena por la empresa registrada como Inmobiliaria y Constructora Samaria con sede en Villahermosa.

Humberto Bermúdez es hermano de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien también estaría relacionado con el crimen organizado.

Humberto Bermúdez Requena, desconocido hermano de Hernán Bermúdez Requena (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué edad tiene Fernando Paniagua Garduño?

La edad de Fernando Paniagua Garduño es desconocida.

¿Fernando Paniagua Garduño está casado?

El estado civil de Fernando Paniagua Garduño es desconocido.

¿Fernando Paniagua Garduño tiene hijos?

Se desconoce si Fernando Paniagua Garduño tiene hijos.

¿Qué estudió Fernando Paniagua Garduño?

Según el Registro Nacional de Profesionistas, Fernando Paniagua Garduño habría estudiado Administración en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Cuál es la trayectoria de Fernando Paniagua Garduño?

Fernando Paniagua Garduño es un empresario ligado a la construcción, infraestructura y transporte, participando desde hace años como socio en diversas empresas como:

Transportaciones Especiales Olmeca, relacionada con transporte de carga pesada

PAGHNOS Corp, dedicada al sector de la construcción

Constructora Paniagua Garduño, donde ha figurado como administrador

Inmobiliaria y Constructora Samaria, cofundador junto a Humberto Bermúdez Requena y otros inversionistas

De acuerdo con la información, estas compañías vinculadas a Fernando Paniagua Garduño continúan registradas y no aparecen en el listado del SAT de empresas con operaciones inexistentes.

Paniagua Garduño, presunto socio de Humberto Bermúdez Requena, habría financiado precampaña de Adán Augusto López

El empresario tabasqueño Fernando Paniagua Garduño, presunto socio de Humberto Bermúdez Requena, habría financiado parte de la precampaña presidencial de Adán Augusto López en 2023.

De acuerdo con documentos reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y revisados en investigaciones periodísticas, Paniagua Garduño aportó alrededor de 189 mil pesos para cubrir gastos de al menos nueve eventos.

Los recursos habrían sido utilizados para la contratación de servicios de logística para mítines en Jalisco, Aguascalientes y Sonora, principalmente en:

Renta de escenarios

Equipo de sonido

Sillas

Vallas

Plantas de luz

La polémica surge debido a que Fernando Paniagua Garduño ha sido señalado como socio empresarial de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.

Al ser cuestionado sobre la información, Adán Augusto López evitó responder a los cuestionamientos sobre el presunto financiamiento ligado a Bermúdez Requena y huyó de los medios en un taxi.