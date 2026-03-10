Un juez rechazó el amparo solicitado por Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos.

Información señala que custodios del penal del Altiplano, donde se encuentra recluido Bermúdez Requena, le habrían comentado que se lo llevarían “al gabacho”, por lo que solicitó un amparo.

Hernán Bermúdez Requena interpuso un recurso de amparo para frenar su posible extradición a Estados Unidos, luego de que los custodios le dijeran que ya existía una orden para llevarlo “al gabacho”.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez desechó el amparo de Hernán Bermúdez Requena al concluir que su posible extradición a Estados Unidos es un acto futuro e incierto.

De acuerdo con el juzgador, Hernán Bermúdez Requena no tiene suficiente información que sustente que sería extraditado, pues solo cuenta con los comentarios de los custodios.

El juez reiteró que el temor de Hernán Bermúdez Requena de que se realice un acto de autoridad, no significa que se estén violando sus derechos, por lo que no es necesario un recurso de amparo.

