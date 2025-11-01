El senador Adán Augusto López se encuentra en el ojo del huracán luego de que señalan, favoreció a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, con contratos millonarios.

De acuerdo con lo que se dio a conocer del 2020 al 2023, el hermano de Hernán Bermúdez Requena recibió tres adjudicaciones directas por arrendamiento de oficinas, pese a que suponía un conflicto de intereses.

Acusan a Adán Augusto López por haber otorgado contratos millonarios al hermano de Hernán Bermúdez Requena

El medio El Universal dio a conocer que durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, no solo se habría beneficiado a Hernán Bermúdez Requena, acusado por ser el presunto líder del grupo criminal La Barrendora.

Adán Augusto López Hernández, senador por Morena (Galo Cañas Rodríguez)

Y es que reveló que Humberto Bermúdez Requena recibió por lo menos tres contratos por arrendamientos de oficinas por 4 millones 123 mil 209 pesos.

De acuerdo con el medio, el Instituto de Formación para el Trabajo de Tabasco (Ifortab) arrendó las oficinas, pese a que cuenta con oficinas propias en Villahermosa.

El Universal revisó los contratos y descubrió que a Humberto Bermúdez Requena le dieron los contratos los mismos años que su hermano se desempeñó como secretario de Seguridad.

El centro de capacitación arrendado se encuentra en Plaza Cascadas, propiedad de Grupo HAHRAS, empresa que cuenta con varios centros comerciales en Villahermosa y propiedad de Humberto Bermúdez Requena.

Ifortab es una dependencia encargada de ofrecer capacitación laboral a personas en situación de vulnerabilidad.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido (Omar García Harfuch vía X)

Contratos que recibió hermano de Hernán Bermúdez Requena de Adán Augusto López

El Universal reportó que estos contratos plurianuales, se renovaban cada tres meses, sin embargo fueron otorgados en adjudicación directa.

Es decir, que no fueron licitados públicamente y Humberto Bermúdez Requena no tuvo que competir para conseguirlos.

A través de su página, El Universal dio algunos de los detalles sobre los contratos que habría recibido Humberto Bermúdez Requena:

El primer contrato tiene la fecha del 1 de enero de 2020; se indica que recibió 130 mil 300 pesos por parte del Ifortab por la renta de locales para usarlos como oficinas.

Al termino de este contrato se renovó por otros tres meses por una cantidad de 130 mil 300 pesos.

Un segundo contrato se encuentra fechado el 1 de marzo de 2022 por el que Humberto Bermúdez Requena recibió 652 mil 500 pesos por el arrendamiento por tres meses de un inmueble al Ifortab.

Este contrato fue renovado por el mismo tiempo por una cantidad de 643 mil 868.64 pesos.

El 1 de enero del 2023 Ifortab siguió con la entrega de contratos al hermano de Hernán Bermúdez Requena y por el arrendamiento de inmuebles por tres meses recibió 643 mil 868.64 pesos.

El contrato se tres veces más por la misma cantidad, por lo que en ese año recibió un total de 2 millones 575 mil 472 pesos.

El medio destacó que estos contratos podrían constituir un posible conflicto de intereses, debido al parentesco entre Humberto Bermúdez Requena -quien fungía como contratista- y el entonces el secretario de Seguridad estatal.