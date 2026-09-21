El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que trabaja junto a Donald Trump por lograr la paz en Ucrania.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Zelenski indicó que mantiene conversaciones con Donald Trump orientadas a establecer un plan que sirvan para poner fin a la guerra con Rusia.

Zelenski y Trump acuerda reunión en Nueva York para abordar el fin de la guerra en Ucrania

Este acercamiento reciente entre ambos líderes busca articular estrategias efectivas para acabar la guerra entre Ucrania y Rusia, evaluando la situación y explorando soluciones dentro del complejo contexto geopolítico mundial.

Zelenski calificó el intercambio con Trump como un diálogo de profunda relevancia estratégica en el cual se abordó una amplia variedad de temas fundamentales relacionados a la situación en Europa.

Dentro de esta dinámica negociadora, ambas mandatarios acordaron oficialmente sostener un encuentro presencial en la ciudad de Nueva York.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, y cubrimos muchos temas. Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático”. Zelenski

Según indicó, esta reunión que podría cambiar de manera significativa el rumbo de las relaciones bilaterales y la resolución de la guerra en Ucrania.

El proceso de acercamiento ha incluido diversas acciones, destacando la reciente visita efectuada a Kyev por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenski insistió en que la búsqueda de una salida pacífica al conflicto armado se mantiene como la prioridad número uno de su administración.

Además, entre los puntos establecidos junto a Trump sobresalen la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la protección integral de las vidas humanas, áreas en las cuales los equipos colaboran activamente.

Por otra parte, el presidente ucraniano expresó su agradecimiento formal por la promulgación de la ley Lindsey Graham en Estados Unidos, medida que refuerza el marco normativo de apoyo.

Finalmente, Zelenski y Trump coincidieron en que debe lograrse la paz, reconociendo además el respaldo brindado por la comunidad internacional.