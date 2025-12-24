Edward Ramírez, padre del niño Federico que murió en el accidente de la Secretaría de Marina (Semar) en Galveston, Texas, recibió una visa humanitaria y viajará a Estados Unidos.

Por tal motivo, a continuación te compartimos lo que se sabe del señor Edward Ramírez.

¿Quién es Edward Ramírez? Padre del niño Federico Efraín, fallecido en accidente aéreo de la Semar en Texas

Edward Ramírez es el padre de Federico Efraín, menor de dos años que murió en un accidente aéreo de la Semar en Texas.

Se tuvo conocimiento de que su hijo Federico viajaba a Galveston, Texas, para recibir ayuda médica, pues había sufrido quemaduras en su cuerpo.

Padre de niño fallecido en accidente de la Semar recibe visa humanitaria (Juan Carlos H. Rath / FB)

Edward Ramírez había permanecido en México para seguir trabajando; sin embargo, ahora deberá viajar a Estados Unidos para conocer avances en el caso.

¿Qué edad tiene Edward Ramírez?

Se desconoce la edad exacta de Edward Ramírez, aunque diversos reportes señalan que tiene más de 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Edward Ramírez?

Edward Ramírez se encuentra casado con Julia Araceli Cruz, quien es una de las dos sobrevivientes del accidente aéreo de la Semar en Texas.

¿Cuántos hijos tiene Edward Ramírez?

Edward Ramírez era padre de Federico Efraín, de dos años de edad, quien murió en el accidente aéreo de la Semar en Texas.

¿Qué estudió Edward Ramírez?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios con el que cuenta el señor Edward Ramírez.

¿En qué ha trabajado Edward Ramírez?

De acuerdo con los reportes, Edward Ramírez ejerce diversos oficios en Escárcega, Campeche, de donde es originario.

Edward Ramírez recibe visa humanitaria; repatriará cuerpo de Federico

El martes 23 de diciembre se dio a conocer que Edward Ramírez obtuvo una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, luego del accidente del avión de Semar en Texas, en donde murió su hijo Federico y su esposa Julia Araceli Cruz resultó gravemente herida.

Juan Carlos H. Rath, presidente municipal de Escárcega, Campeche, así como Liz Hernández, secretaria de Gobierno estatal, se reunieron con Edward Ramírez, en donde le refrendaron todo el apoyo de las autoridades locales y federales.

Juan Carlos H. Rath compartió que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la visa humanitaria fue entregada este mismo martes, por lo que Edward Ramírez viajará a Texas a la brevedad posible.

La intención es que desde Estados Unidos lleve a cabo los trámites correspondientes para la repatriación del cuerpo de su hijo Federico, además del posible traslado médico de su esposa Julia Araceli Cruz, quien es reportada como grave.