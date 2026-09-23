Xi Jinping, presidente de China, arribó a Estados Unidos y Donald Trump lo recibió en la base aérea Andrews con alfombra roja, guardia de honor y con la primera dama Melania Trump.

Donald Trump y su esposa esperaron a Xi Jinping al final de las escalerrilla de su avión y fue recibido por 21 miembros de la guardia de honor.

El recibimiento a Xi Jinping ha sido descrito como poco común, ya que los presidentes suelen recibir a sus homólogos en la Casa Blanca.

Xi Jinping fue recibido por Donald Trump en la base Andrews

El presidente de China llegó a Estados Unidos acompañado de su esposa Peng Liyuan y ambos fueron recibidos por Donald Trump y Melania Trump en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

La ceremonia de bienvenida contempló el sobre vuelo de dos aviones bombarderos B-1, así como la entrega de flores y la presentación de las banderas de Estados Unidos y China.

.@POTUS and @FLOTUS welcome Chinese President Xi Jinping and Madame Peng to the United States pic.twitter.com/RPCM1ofEql — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2026

La visita de Xi Jinping a Estados Unidos busca corresponder al recibimiento que tuvo Donald Trump en Beijing en mayo de 2026.

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping se realiza en medio de tensiones entre ambas naciones por el comercio, la guerra contra Irán y la búsqueda de China por reunificar Taiwán.

Critican recibimiento de Donald Trump a Xi Jinping

Roger Wicked, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, criticó que Donald Trump haya invitado a Xi Jinping a Estados Unidos y la tribuna de bienvenida.

El político pidió a Donald Trump que cuestionara a Xi Jinping durante la cena de estado de los planes de China de expandirse militarmente y su respaldo a Irán.

Por otro lado, Marco Rubio defendió la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, ya que considera que el encuentro reúne a las “economías más grades” del mundo, así como los ejercitos más poderosos.

Xi Jinping tendrá una ceremonia de llegada a la Casa Blanca y revisará las tropas, previo a la cena de gala; el viernes tomará té con Donald Trump y recorrerán los archivos nacionales.